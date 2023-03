Speciale infrastrutture: Germania, vicedirettore intelligence Selen, preoccupanti legami tra Ferrovie, Deutsche Telekom e Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono preoccupanti i legami delle Ferrovie tedesche (Db) e di Deutsche Telekom con il gruppo per le telecomunicazioni cinese Huawei, di cui utilizzano componenti. È quanto dichiarato da Sinan Selen, vicedirettore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il funzionano si è espresso durante il convegno tenuto ieri a Berlino dal Bfv con l'Alleanza per la sicurezza nell'economia (Asw), gruppo di interesse che riunisce diverse imprese tedesche. L'evento ha avuto come tema “Un mondo in subbuglio: sfide per le nostre catene di approvvigionamento, ricerca e infrastrutture critiche”. In particolare, Selen ha affermato che “ovviamente” vi è “un problema” nella collaborazione di Huawei con Db e Deutsche Telekom, “una sensazione di disturbo”. Il vicedirettore del Bfv ha aggiunto: “Trovo sempre difficile diventare consapevolmente dipendenti da singole aziende che si sa essere affiliate e integrate dallo Stato”. Il riferimento è ai sospetti che circolano su Huawei, secondo cui il gruppo svolgerebbe attività di spionaggio per il governo cinese. A oggi, tali ipotesi non sono state provate. Secondo Selen, è “un po' troppo presto” per fornire una valutazione circa i possibili rischi per Db e Deutsche Telekom. Allo stesso tempo, il vicedirettore del Bfv ha evidenziato come, nel caso di Huawei, si sta parlando di società “fortemente influenzate dallo Stato”. Tale rapporto “può causarci problemi”, ha quindi avvertito il funzionario senza fornire ulteriori dettagli. Il governo federale controlla interamente Db, mentre in Deutsche Telekom ha una partecipazione del 30,4 per cento. (Geb)