Ucraina: ministero Esteri, sanzioni a senatrice romena che propone di annettere nostri territori

- Il ministero degli Esteri ucraino introdurrà le sanzioni contro una senatrice romena, Diana Sosoaca, che aveva presentato un progetto di legge sull'annessione di parte del territorio ucraino. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nikolenko, in un messaggio su Facebook. "Denunciamo fermamente il tentativo di mettere in discussione l'integrità territoriale dell'Ucraina per minare lo spirito di vicinato tra Ucraina e Romania. Il ministero degli Esteri ucraino metterà Diana Sosoaca sotto sanzioni come persona che minaccia la sicurezza nazionale", ha detto Nikolenko. Il 23 marzo, Sosoaca ha presentato un disegno di legge che proponeva di annettere i territori ucraini che un tempo appartenevano alla Romania tra le due guerre mondiali, tra cui la Bucovina settentrionale, Hertza, Isola dei serpenti e alcune altre aree. (Kiu)