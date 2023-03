Ucraina: Zelensky incontra delegazione di Banca mondiale a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi a Kiev una delegazione dei rappresentanti della Banca mondiale, guidata dalla vice presidente per Europa e Asia Centrale, Anna Bjerde. A renderlo noto è stato lo stesso Zelensky. "Siamo grati per i programmi che la Banca mondiale implementa in Ucraina, specialmente dopo l'inizio di una guerra su vasta scala", ha scritto Zelensky su Telegram, ringraziando l'organizzazione "per la disponibilità anche di fronte alle sfide militari". (Kiu)