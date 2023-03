Città metropolitana Roma: delegata a Bilancio, soddisfazione per approvazione documento programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegata al Bilancio della Città metropolitana di Roma, Cristina Michetelli, in una nota dichiara: "Intendo esprimere grande soddisfazione per l'approvazione ieri sera in Consiglio, in prima istanza, del documento unico di programmazione e del bilancio preventivo per il triennio 23/25. Sin dall'inizio della nostra consiliatura, la crisi pandemica, prima, ed il conflitto russo-ucraino, dopo, hanno determinato un considerevole aumento dei costi di risorse energetiche e materie prime, con notevole aggravio sui conti dell'Ente". "Inoltre, il tributo annuale versato allo Stato in misura non proporzionata alle effettive entrate e la legislazione che favorisce l'immatricolazione di veicoli, in particolare da parte delle maggiori società di noleggio, in province a statuto speciale, - aggiunge - determinano la costante sottrazione di ingenti risorse, cui l'Ente sta ponendo tuttora rimedio grazie ai trasferimenti del Decreto Aiuti, varato dal Governo Draghi per intervento del Sindaco Gualtieri. Su questo ci aspettiamo anche dal Governo Meloni grande attenzione e soluzioni risolutive. Abbiamo comunque impegnato le risorse più consistenti sulla viabilità e sull'edilizia scolastica, dove sono state ereditate situazioni diffuse di gravissima emergenza. Importanti interventi potranno essere realizzati anche con i fondi del Pnrr, nella cui gestione l'Ente è risultato tra i primi del Paese. In questo anno e mezzo abbiamo svolto un lavoro di squadra serio e attento, tanto che la società Standard e Poors ha attribuito per il 2022 alla Città metropolitana di Roma Capitale un rating positivo pari a Bbb, equivalente di stabile. Un bel risultato che conferma la giusta direzione intrapresa", conclude Michetelli. (Com)