Industria: Zedda (Fd’I), secondo tavolo crisi su Portovesme, fondamentale chiarezza da Glencor

- “Oggi ho partecipato al secondo tavolo di crisi sulla Portovesme Srl, tenuto dal governo Meloni nella persona del sottosegretario Bergamotto”. Lo dichiara in una nota Antonella Zedda, vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia. “Governo, regione e sindacati si sono ritrovati uniti nel chiedere alla società di riaccendere i forni e riprendere le produzioni – spiega Zedda – perché l'attuale costo dell'energia, visti anche gli innumerevoli aiuti economici che la società percepisce da anni, è un costo assolutamente in linea con quello precrisi energetica”. “Dopo pandemia, caro energia ormai in netto ribasso, tutte le parti coinvolte sono certe che la produzione di zinco e piombo, unicum italiano, debba continuare e che sia fondamentale, per la Sardegna e i sardi, che la Glencor Spa faccia chiarezza sul piano industriale”, ha concluso Zedda. (Rin)