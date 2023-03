Speciale energia: Coldiretti, caldo fa volare consumi gelato, +20 per cento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caldo fa volare i consumi di gelato con il ritorno di coni e coppette nonostante il balzo dei prezzi che fanno registrare un aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata europea del gelato artigianale “Gelato day” che ricorre il 24 marzo, sulla base dei dati Istat. A pesare sui listini – sottolinea la Coldiretti – il balzo dei costi per l’energia e le materie prime usate nelle preparazioni, dal latte (+34 per cento) alle uova (+22 per cento) fino allo zucchero (+54 per cento) anche a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. Un andamento che non sembra spaventare gli italiani che con l’arrivo della primavera e il meteo favorevole non rinunciano al gelato per la pausa pranzo o lo snack. Per la domanda sostenuta dal cambiamento climatico, di italiani e turisti stranieri, il gelato realizza un fatturato totale di 2,7 miliardi grazie alla presenza – continua la Confederazione – di 39 mila gelaterie nazionali che danno lavoro a 75 mila persone. Nelle gelaterie italiane – sottolinea la Coldiretti – vengono utilizzati ben 220 milioni di litri di latte, 64 milioni di chili di zuccheri, 21 milioni di chili di frutta fresca e 29 milioni di chili di altri prodotti durante l’anno con un evidente impatto sulle imprese fornitrici impegnate a garantire ingredienti di qualità. (Com)