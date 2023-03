Speciale energia: Calenda, pannelli solari più inquinanti del nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- I pannelli solari “sono molto più inquinanti del nucleare, anche perché essendo prodotti in Cina, bisogna contare le emissioni del trasporto”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a “Mattino Cinque”, su Canale 5. Per arrivare agli obiettivi europei di decarbonizzazione, “avremmo bisogno di una quantità di pannelli solari pari a un territorio grande tre volte il Molise, mentre il nucleare occupa un territorio molto più piccolo”, ha sottolineato Calenda che ha aggiunto: “Quando il sole non c’è, non c’è nemmeno energia e non si riesce a stoccarne grandi quantità. Invece il nucleare è una fonte costante e senza emissioni. Le scorie sono pochissime e vengono stoccate in assoluta sicurezza”. (Rin)