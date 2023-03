Speciale energia: compagnia algerina Sonelgaz registra record in esportazioni elettricità pari a 217 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica algerina Sonelgaz ha raggiunto cifre record nel valore delle esportazioni di energia elettrica e di apparecchiature avanzate prodotte in Algeria, pari a oltre 217 milioni di euro. Lo ha reso noto un comunicato della società, affermando che "in attuazione delle direttive delle più alte autorità del Paese, e con l'obiettivo di diversificare le fonti di valuta forte a sostegno dell'economia nazionale, Sonelgaz ha potuto raggiungere cifre record nel campo dell'export, pari a oltre 217 milioni di euro". Le esportazioni hanno riguardato "l'elettricità e le attrezzature avanzate prodotte in Algeria, oltre ai servizi di formazione professionale", precisa il comunicato. (Ala)