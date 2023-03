Speciale energia: Spagna, il 2 ottobre governo e Iea organizzano vertice internazionale sull'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 ottobre prossimo la Spagna e l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) organizzeranno un incontro internazionale per preparare la COP28 che si terrà a novembre negli Emirati Arabi Uniti. Come riferisce il quotidiano "El Economista", lo hanno annunciato la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, e il direttore esecutivo dell'Iea, Fatih Birol. L'evento si svolgerà durante la Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione Europea e mira a riunire i ministri dell'Energia e del Clima, i leader dell'industria, della finanza e della società civile di tutto il mondo a poche settimane dalla Conferenza sui cambiamenti climatici COP28, con l'obiettivo di costruire una grande coalizione per accelerare lo slancio verso il raggiungimento dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. (Spm)