Ramadan: ecco cosa si può e cosa non si può fare durante il mese del digiuno per i musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramadan è il nome del nono mese del calendario lunare islamico, l’unico ad essere nominato nel Corano, che dà il nome al digiuno obbligatorio per i circa 2 miliardi di musulmani nel mondo nelle ore diurne durante l'omonimo periodo. Il digiuno (sawm) è uno dei cinque pilastri dell'Islam che ogni musulmano deve osservare insieme alla testimonianza di fede (shahadah), alla preghiera (ṣalat), all'elemosina (zakat) e al pellegrinaggio (ḥajj) alla Mecca. L'obbligo del digiuno incombe su tutti i musulmani adulti sani, ma, sin dall’epoca dell’affermazione dell’Islam, ha sempre comportato eccezioni per determinate categorie di persone e in talune circostanze "sfavorevoli". Sulla pagina Facebook del Centro islamico culturale d’Italia, che gestisce la moschea di Monte Antenne, a Roma, si legge la citazione di questa prescrizione, tratta dal secondo capitolo (sura) del Corano: “O voi che credete, vi fu prescritto il digiuno come fu prescritto a quanti furono prima di voi, forse diverrete timorati” (versetto 183). Nel versetto successivo vengono indicate le eccezioni, rivolte ad ammalati, fragili, lavoratori e viaggiatori. “Chi però è malato o è in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni - si legge nel versetto 184 della seconda sura Corano -. Ma per coloro che a stento potrebbero sopportarlo, c’è un’espiazione: il nutrimento di un povero. E se qualcuno dà di più, è un bene per lui”. Il digiuno quotidiano inizia al sorgere del sole e viene interrotto al tramonto con l'iftar, ovvero con un bicchiere di latte o acqua accompagnato da un numero dispari di datteri, a cui segue un ricco pasto. Quest'anno il Ramadan è iniziato tra il 22 e il 23 marzo e si concluderà tra trenta giorni. All'inizio del mese successivo (Shawwal) si tiene la Eid al Fitr (festa dell'interruzione del digiuno), detta anche la "piccola festa", in contrapposizione alla "grande festa" che si svolge dopo il pellegrinaggio. (segue) (Res)