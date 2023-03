Ramadan: ecco cosa si può e cosa non si può fare durante il mese del digiuno per i musulmani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il digiuno, tuttavia, non implica soltanto l’astenersi dal mangiare e dal bere. Infatti, il senso di tale pratica è quello dell’autodisciplina e dell’elevazione spirituale mediante la preghiera e la meditazione. Sono altresì proibite tutte quelle azioni che comportano l’adesione del credente alla dimensione terrena e agli istinti che la contraddistinguono, invalidando il digiuno per la giornata in corso: per citare qualche esempio, i rapporti sessuali, il fumo, gli accessi di ira, la menzogna, la calunnia, la maldicenza e la guerra. In questi casi, non tutti gli esperti concordano sulla possibilità di recuperare il giorno di digiuno perso. Al contrario, esistono casi di esenzione dal digiuno esplicitamente previsti per determinate categorie di persone, in particolare gli anziani, i malati cronici e le donne nel periodo dell’allattamento o della gravidanza. In tali condizioni, il digiuno non deve essere recuperato, ma può essere sostituito con il nutrimento di un povero. A dover recuperare i giorni di digiuno perduti sono, invece, secondo i precetti islamici, le donne nel periodo mestruale e i viaggiatori, una categoria, quest’ultima, cui storicamente appartenevano carovanieri e ambasciatori. Tutti costoro, dunque, sono obbligati a recuperare i giorni di digiuno perduti quando siano tornati nelle condizioni ordinarie. Oggi, la categoria dei viaggiatori si è notevolmente ampliata, estendendosi, ad esempio, a migranti e sportivi professionisti, in particolare i calciatori che giocano in squadre di club di Paesi non musulmani. (segue) (Res)