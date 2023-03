Ramadan: ecco cosa si può e cosa non si può fare durante il mese del digiuno per i musulmani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ampliamento semantico che ha portato la parola Ramadan a designare il digiuno praticato nelle ore diurne appartiene all’epoca moderna, soprattutto alla fase coloniale iniziata nel XIX secolo. Questo slittamento, peraltro, non è tipico solo dei non musulmani e dei non arabofoni, ma anche degli arabi del Maghreb, tra i quali non è infrequente sentire l’espressione “fare il Ramadan”, in luogo di “fare il digiuno obbligatorio nel mese sacro del Ramadan”. Inoltre, nelle ex colonie francesi del Nord Africa, soprattutto tra le generazioni più anziane che hanno vissuto durante il periodo coloniale, si sente talvolta dire “fare la quaresima” in luogo di “praticare il digiuno”, in riferimento all’usanza, linguisticamente non troppo corretta ma diffusa tra i francesi d’Algeria, di chiamarlo “la quaresima dei musulmani”. La ragione della sacralità del mese di Ramadan risiede nel fatto che una delle sue notti è la cosiddetta “Notte del destino” (Laylat al Qadr, in arabo), la notte durante la quale l’arcangelo Gabriele rivelò il Corano al profeta dell’islam, Mohammed (Maometto). Nel Corano si legge che questa notte è “meglio di mille mesi”, quindi la preghiera, le buone azioni o la lettura del testo sacro vengono ricompensate da Dio come se avessero una durata di mille mesi. La collocazione della Notte del destino, tuttavia, non è la stessa tutti gli anni e varia anche tra sunniti e sciiti, ma, a livello statistico, il più delle volte cade nella 27esima notte del mese. Il Ramadan cade ogni anno in un periodo diverso del calendario gregoriano perché si basa sulle fasi lunari. (Res)