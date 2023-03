Spagna: "El Pais", Sanchez a Roma il 5 aprile per incontrare Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, sarà a Roma il 5 aprile prossimo per incontrare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", evidenziando che si tratta indubbiamente del viaggio "politicamente più delicato" tra quelli che il leader socialista sta tenendo in varie capitali europee per preparare la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. Il quotidiano spagnolo evidenzia che se Sanchez e Meloni sono in disaccordo in materia di immigrazione, concordano su alcune altre questioni delicate. Per esempio, sulla riforma del mercato energetico europeo e la riforma del Patto di stabilità. (Spm)