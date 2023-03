Francia-Italia: Macron, con Meloni "discussione molto positiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di aver avuto ieri sera una "discussione molto positiva" con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il dialogo ha permesso di "chiarire molti temi" e di "definire delle vie sulle quali possiamo avanzare insieme sul piano bilaterale ed europeo", ha spiegato il titolare dell'Eliseo. "In questo contesto abbiamo parlato della situazione in Tunisia dove la tensione politica molto forte, la crisi economica e sociale" in l'assenza di "accordo con il Fondo monetario internazionale è molto preoccupante", ha detto Macron. Questa situazione "causa una crisi per la Tunisia stessa, una grande destabilizzazione per il Paese e la regione e una pressione migratoria aumentata sull'Italia e sull'Unione europea", ha dichiarato il capo dello Stato. "La nostra volontà è quella di agire insieme per poter aiutare la Tunisia a ritrovare della stabilità politica", a trovare un accordo con il Fondo monetario internazionale e ad aprire delle vie di cooperazione", ha affermato il presidente francese. (Frp)