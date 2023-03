Migranti: “Bild”, il documento dell'Ue per l'equa ripartizione dei profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano “Bild” pubblica quello che presenta come “il documento segreto” dell'Ue per l'equa ripartizione dei migranti tra gli Stati membri. Nel testo viene riportata la quota di profughi attualmente accolti dai singoli Paesi europei, con accanto la percentuale ritenuta giusta. Per esempio, la Germania è in testa con il 35,42 per cento e dovrebbe essere al 22,05 per cento. Per l'Italia, la modifica vedrebbe un aumento dal 9,83 al 13,4 per cento. A sostenere questa “equa ripartizione” dei profughi sarebbero Germania, Austria, Danimarca e Grecia. A guidare il fronte dell'opposizione sarebbero, invece, i Paesi Bassi, la cui quota dovrebbe salire dal 3,16 al 4,93 per cento. (Geb)