Sardegna: trasporti marittimi, l'Isola non sarà penalizzata dal caro carburanti (2)

- “La Regione – prosegue il presidente Solinas – pur condividendo le finalità ambientali del dispositivo, ha fatto presente che la normativa Ue, se da un lato promuove la decarbonizzazione dell’economia europea, dall’altro rischia di impattare negativamente sui costi di trasporto e conseguentemente sulle tariffe, producendo sostanziali sovraccosti a carico dei cittadini e delle imprese di quei territori – in primis le isole – che hanno nel trasporto marittimo un’imprescindibile infrastruttura di collegamento con le regioni continentali”. La proposta di regolamento FuelEU Maritime fa parte del più ampio pacchetto legislativo “Fit for 55”, presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, contenente una serie di misure intersettoriali finalizzate a ridurre, a livello europeo, le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e a raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Il provvedimento, in particolare, introduce limiti sempre più stringenti sull'intensità di carbonio dell’energia utilizzata dalle navi, che dovranno utilizzare combustibili alternativi per le tratte in partenza o in arrivo da qualunque porto dell’Ue, indipendentemente dalla loro bandiera. (Rsc)