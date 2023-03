Spazio: assessore Digitale, Veneto Stars progetto per attrarre giovani italiani ed europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veneto Stars "è un progetto che ha valenza importante per noi per tenere i giovani veneti che vogliono rimanere nella nostra regione e vedono una regione capace di innovare e di essere contemporanea. Dall'altra ci permette di avere la capacità di esser attrattivi per i giovani europei". Lo ha dichiarato Francesco Calzavara, assessore regionale all'Agenda Digitale durante la presentazione del contest oggi a Roma. L'assessore ha poi aggiunto: "È un progetto che fa parte dell'Agenda Digitale 2025 regionale. Ha durata triennale: quest'anno il tema è legato all'agricoltura, il prossimo anno il turismo e poi i grandi eventi in vista di Milano Cortina 2026. Chi vincerà il contest, all'interno di Veneto Agricoltura, potrà poi testare il progetto sul territorio". (Rev)