Uzbekistan: senatrice Kadirkhanova, le donne al centro del nostro programma di riforme

- La protezione dei diritti delle donne e l’eguaglianza di genere sono al centro del programma di riforme in corso in Uzbekistan e della nuova Costituzione che sarà soggetta a referendum nazionale il prossimo 30 aprile. Lo spiega in un articolo inviato ad “Agenzia Nova” Malika Kadirkhanova, presidente della commissione del Senato di Tashkent sulle donne e sull’eguaglianza di genere. La senatrice illustra i principali punti della nuova strategia adottata dall’Uzbekistan per raggiungere l’eguaglianza di genere entro il 2030: tra questi, l’età minima per i matrimoni fissata a 18 anni, l’istituzione di un ispettorato per monitorare le condizioni del lavoro femminile, un nuovo programma nazionale per il periodo 2022-2026 per favorire l’attività delle donne in tutti i settori dell’economia, i finanziamenti pubblici ad aziende e organizzazioni private per i congedi di maternità retribuiti. Si tratta, spiega Kadirkhanova, di riforme “tese a incrementare radicalmente il ruolo delle donne nella vita socio-politica e negli affari del nostro Paese”, ma anche di un processo “ancora in corso”. I risultati, secondo la senatrice, sono già visibili: “nel 2016 solo il 7 per cento delle donne aveva ruoli dirigenziali in Uzbekistan, ma nel 2020 si è passati al 12 per cento e nel 2022 al 27 per cento”. (segue) (Res)