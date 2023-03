Uzbekistan: senatrice Kadirkhanova, le donne al centro del nostro programma di riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi nel settore pubblico circa 1.400 donne lavorano in posizioni dirigenziali a livello centrale e regionale, mentre più di 43 mila sono quelle impiegate in ruoli apicali nei distretti e nelle città. Su 150 deputati eletti alla Camera dei deputati vi sono 48 donne, il 32 per cento. Non è un’esagerazione dire che questi risultati sono stati raggiunti grazie alle condizioni create per le donne all’interno della pubblica amministrazione”, osserva Kadirkhanova. Contestualmente è stata rafforzata ulteriormente la cornice legale a sostegno del ruolo delle donne nel “Nuovo Uzbekistan” ed è stata data attuazione a documenti internazionali in materia. Da una parte, sono stati approvati oltre 20 documenti normativi per “migliorare la protezione dei diritti e degli interessi legali delle donne”, con l’introduzione di concetti quali “controlli di genere” ed “esperti di genere” nella legislazione nazionale. Dall’altra, è stata data attuazione alle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) ed è stato adottato un piano d’azione nazionale per l’implementazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su “Donne, pace e sicurezza”. (segue) (Res)