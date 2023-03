Uzbekistan: senatrice Kadirkhanova, le donne al centro del nostro programma di riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo, ora, è di consolidare questi risultati con la riforma costituzionale sulla quale i cittadini uzbechi saranno chiamati a esprimersi il prossimo 30 aprile. “La bozza della nuova Carta fondamentale è stata sottoposta a esperti legali di eguaglianza di genere. Nel luglio scorso è stata organizzata una consultazione pubblica a Tashkent sul tema delle garanzie per i diritti delle donne nelle costituzioni mondiali. Durante l’evento – ricorda la senatrice – sono stati formulati suggerimenti per sviluppare ulteriormente le basi legali e costituzionali per una protezione effettiva della dignità, dei diritti, delle libertà e degli interessi legali delle donne”. Secondo Kadirkhanova, questo percorso dovrebbe portare a incrementare l’influenza delle donne “in tutti gli aspetti fondamentali della società: nella sfera politica, economica e sociale, così come nelle attività di ogni settore”. (Res)