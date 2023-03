Germania: auto contro i passanti all'aeroporto di Colonia-Bonn, diversi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un auto ha travolto i passanti in un parcheggio dell'aeroporto di Colonia-Bonn, causando diversi feriti. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, nessuno è in pericolo di vita e le lesioni sono “per lo più lievi”. Secondo quanto comunicato dalla polizia, il conducente ha guidato deliberatamente il mezzo contro la folla e soffrirebbe di turbe psichiche. Arrestato, l'uomo è stato trasportato in ospedale. Tra i feriti lievi figurano anche due agenti delle forze dell'ordine, causati dal conducente che si è opposto alla cattura. (Geb)