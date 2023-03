Roma: assessora Ambiente, diffondiamo memoria, un ulivo per vittime genocidi a piazza Vittorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi anche con l'ulivo messo a dimora nell'ambito dell'evento Memorie di voci, in ricordo delle vittime dei genocidi, quelle della Shoah e quelle del Samudaripen, il genocidio della popolazione romanì. Le piante simboleggiano la forza, la vita, la resilienza, la rinascita. L'ulivo, pianta millenaria, è il simbolo della memoria per eccellenza, una memoria che abbiamo il dovere di coltivare e trasmettere, ogni giorno, ai bambini e agli adulti. Grazie al Dipartimento Saras-Sapienza Università di Roma, a Ucri Unione Comunità Romanès in Italia, a Ugei - Unione Giovani Ebrei d'Italia e all'Associazione Arte in Memoria per aver costruito questo percorso insieme alla città: è stato un piacere e un onore portare il saluto del sindaco Roberto Gualtieri e il mio personale a questo evento. Diffondiamo memoria", conclude l'assessora Alfonsi. (Com)