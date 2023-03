© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 22enne di Formia è stato denunciato per ricettazione ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di controllo da parte dei carabinieri di Formia il giovane è stato sorpreso a bordo di una moto rubata. All'esito della perquisizione il 22enne è stato trovato in possesso di quattro spinelli, 11 grammi di hashish e un bilancino di precisione insieme a vario materiale per il confezionamento della droga. (Rer)