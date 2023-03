Veneto: nel 2022 crescita dell'export per le province di Belluno e Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 registra una crescita significativa delle esportazioni provinciali: +13,3 per cento per Treviso e +17,3 per cento per Belluno, "questo però è anche il risultato dell'aumento delle materie e dei rincari energetici, costi che poi sono stati trasferiti, almeno in parte, sui prezzi finali". Queste le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, Mario Pozza, contenute in un comunicato, a commento dei dati raccolti sull'interscambio con l'estero nel 2022 in questi territori. "I risultati di fine anno – ha poi proseguito - vedono una crescita delle esportazioni provinciali sostenuta dal mercato europeo (è del +15 per cento circa l'aumento su base annua sia per Treviso che per Belluno) e dal mercato statunitense (oltre il 15 per cento per Treviso e quasi il 20 per cento per Belluno, ma dai dati emerge anche un incremento delle vendite verso i mercati come gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'Australia e gli stessi Stati Uniti che sono stati oggetto di promozione verso le imprese, da parte del sistema camerale". (Rev)