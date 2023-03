Brasile-Venezuela: bilaterale ministri Esteri, focus su ripresa delle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il suo omologo venezuelano, Yvan Gil. Al centro del bilaterale ci sono state le discussioni in merito al processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, avviate all'indomani dell'elezione del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. "Durante l'incontro – riferisce una nota del ministero – i due hanno affrontato l'avanzamento del processo di riapertura di ambasciate e consolati in entrambi i Paesi, la ripresa della cooperazione in vari settori, la risoluzione dei problemi nel commercio transfrontaliero e il sostegno alle comunità indigene Yanomami su entrambi i lati del confine". (segue) (Brb)