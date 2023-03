Brasile-Venezuela: bilaterale ministri Esteri, focus su ripresa delle relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi, che condividono una frontiera di circa duemila chilometri, erano arrivati - nel 2015 - a scambiare merci per un valore di circa cinque miliardi l'anno. La crisi sociale in Venezuela prima, le frizioni politiche con il governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro poi, hanno tagliato gli scambi fino a 800 milioni di dollari nel 2021. Dal 1 gennaio, con il via del terzo mandato per Lula, i due governi hanno iniziato a normalizzare le relazioni. Già a fine dicembre 2022, Caracas procedeva a nominare Manuel Vicente Vadell - già console generale del Venezuela a San Paolo - come ambasciatore in Brasile. A metà gennaio una missione diplomatica si è recata a Caracas per riaprire l'ambasciata in Venezuela. La delegazione è guidata da Flavio Maceira, il funzionario designato come incaricato d'affari in attesa della nomina di un ambasciatore titolare. L'incontro tra Vieira e Gil è avvenuto a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, a margine dei lavori del XXVIII vertice dei capi di stato e di governo della Conferenza iberoamericana, strumento cui aderiscono i Paesi della penisola iberica - Spagna, Portogallo e Andorra -, e quelli di America Latina e Caraibi. (Brb)