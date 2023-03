Tanzania: schianto aereo lago Vittoria, rapporto governativo ritiene responsabili i piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto pubblicato dal governo della Tanzania sulle ragioni dell'incidente che portarono a novembre un aereo della compagnia Precision Air a precipitare nel lago Victoria, provocando la morte di 19 persone, attribuisce la responsabilità dell'accaduto ai due piloti, rimasti uccisi nello schianto insieme alle altre vittime. Nella pubblicazione rilasciata dal ministero dei Lavori e dei trasporti, riferisce "The East African", le autorità incolpano in particolare il capitano Buruhani Rubaga e il copilota Peter Omondi Odhiambo di non aver prestato la dovuta attenzione ai messaggi di avvertimento emessi dal sistema di emergenza, correttamente funzionante. La tragedia - il più grave incidente aereo nella storia recente della Tanzania - era stata al centro anche di un rapporto preliminare pubblicato dall'agenzia statale Air Accident Investigation Branch (Aaib), che evidenziava ritardi ritenuti inspiegabili dalle autorità locali nell'organizzare le operazioni di salvataggio. Il rapporto dell'Aaib è stato successivamente rinnegato dal ministro dei Lavori e dei trasporti, Makame Mbarawa, il quale ha affermato che "non proveniva da autorevoli canali governativi". (segue) (Res)