Tanzania: schianto aereo lago Vittoria, rapporto governativo ritiene responsabili i piloti (2)

- Il nuovo rapporto non menziona affatto la missione di salvataggio, ma si concentra invece sulle circostanze che hanno portato all'incidente. "Il cattivo tempo intorno all'aeroporto (di Bukoba) ha influito sulla capacità dei piloti di svolgere il proprio dovere, causando loro negligenza nel seguire gli indicatori cautelativi che sono stati forniti", si legge nel rapporto, in cui si sottolinea che "tutte le attrezzature per la gestione dell'aereo funzionavano secondo le specifiche dei piloti". Un terzo e ultimo rapporto sull'incidente è previsto entro novembre di quest'anno, a conclusione di un'indagine più approfondita condotta congiuntamente da esperti di aviazione che rappresentano il governo della Tanzania, la società privata Precision Air e i produttori di aeromobili in Francia. Lo scorso 6 novembre l'aereo turboelica Atr 42-500, in viaggio da Dar es Salaam alla città lacustre di Bukoba con a bordo 39 passeggeri, due piloti e due membri dell'equipaggio, si è schiantato nel lago a circa 500 metri dalla pista dell'aeroporto di Bukoba mentre tentava di atterrare sotto forti piogge. Ci sono stati 24 sopravvissuti. (Res)