Lavoro: Zaffini (Fd’I), governo Meloni fa crescere l'Italia

- Il governo di Giorgia Meloni “fa correre e crescere l'Italia, nei primi due mesi del 2023 la domanda di lavoro nel settore privato non agricolo è tornata a crescere a ritmi sostenuti: sono stati creati oltre 100 mila posti, al netto delle cessazioni”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, presidente della commissione Lavoro a palazzo Madama. “Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo affermare che le politiche messe in atto da questo esecutivo stanno creando i presupposti – conclude Zaffini – affinché l'Italia torni a diventare una nazione forte e prospera”. (Rin)