Speciale difesa: Cavo Dragone, dalla stabilità dell’Africa dipende la sicurezza dei nostri confini

- Nel continente africano “si colloca una minaccia di alto profilo strategico e militare, poiché dalla stabilità di questo quadrante, prioritario per l’Italia, dipende la sicurezza dei nostri confini e del nostro approvvigionamento energetico”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, durante un’audizione in Senato sulle linee programmatiche del suo mandato. “Come difesa”, ha precisato, “abbiamo avviato un piano per potenziare la salvaguardia delle reti e delle arterie strategiche che attraversano il Mediterraneo, a partire dai gasdotti del Canale di Sicilia”. Secondo Cavo Dragone, infatti, “la guerra in Ucraina ha accentuato le responsabilità dell’Italia, non solo sul fronte dell’alleanza, ma soprattutto per la stabilità del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato, dove le Forze armate devono poter essere all’altezza delle sfide alla sicurezza nostra e della comunità internazionale”. (Res)