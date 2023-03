Speciale difesa: Ue, Cavo Dragone, necessità di “operazionalizzare” struttura comando e controllo futuro strumento difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è la necessità di “operazionalizzare” la struttura di comando e controllo dell’ipotetico strumento di difesa dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Cavo Dragone, rispondendo, durante un’audizione davanti alla commissione Esteri e Difesa della Camera, a una domanda del senatore Enrico Borghi (Partito democratico) sulla eventuale accelerazione della Bussola strategica europea in termini di dotazioni strumentali e di dotazione di personali alla luce della crisi ucraina. Come sottolineato dal capo di Stato maggiore, l’Unione europea ha agito su due fronti per la crisi Ucraina, da un lato si è data da fare sull’invio di materiali per sostenere lo sforzo bellico ucraino e nella stessa direzione sta portando avanti l’addestramento nell’ambito di una struttura europea. Dall’altro vi è stato uno “tsunami” su quello che riguarda la Difesa europea, dando un’accelerazione notevole in questo senso, alla Bussola strategica dell’Ue. L’ammiraglio Cavo Dragone ha sottolineato che questo tema è stato discusso in molti contesti e “anche altri capi di Stato maggiore sostengono che vi è la necessità di operazionalizzare la struttura di comando e controllo dell’ipotetico strumento di difesa dell’Ue” che contrariamente a quanto accade nella Nato, deve ancora concretizzarsi a livello europeo. “Questo è il primo step dei quattro strand che la Bussola europea si pone di mettere in campo”, ha affermato il capo di Stato maggiore, osservando che è “quello che io auspicherei per più necessario”. (Res)