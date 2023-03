Speciale difesa: Ucraina, Bandecchi (Ap), governo sia unito su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cronache parlamentari su quanto accaduto in Aula durante il dibattito tra il presidente Meloni e alcuni deputati destano seria preoccupazione. Se da una parte è assolutamente criticabile la posizione dell'opposizione, nello specifico del Movimento cinque stelle che utilizza e strumentalizza la vicenda solo a fini elettorali, dall’altra lascia perplessi anche la posizione di qualcuno della maggioranza che non avrebbe partecipato ai lavori perché non pienamente convinta della necessità di proseguire con l'invio di armi all'Ucraina. Occorre ci sia un immediato chiarimento nella maggioranza, perché difendere la libertà dell'Ucraina significa difendere il valore della democrazia, della libertà dei popoli, del principio di solidarietà alla base della Ue e della nostra stessa libertà: una vittoria dell'invasore in Ucraina aprirebbe la strada alle autocrazie e a ulteriori guerre". Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, che aggiunge: "Alcun dubbio, dunque, sul fatto che l'Italia, in sintonia con la Ue e con le democrazie occidentali, debba proseguire nell'invio di armi e supportare in ogni modo Kiev. Il governo dia segno di unità e compattezza sulle giuste e doverose scelte del presidente Meloni, coinvolgendo anche quella parte di opposizione che condivide le ragioni della difesa Ucraina, evitando ogni forma di distinguo e di indecisione che minano la credibilità del governo stesso e dell'intero Paese. Avanti al fianco dell'Ucraina, della Ue, della democrazia e della libertà". (Com)