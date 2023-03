Speciale difesa: Cavo Dragone, possibilità di ulteriori iniziative con missioni italiane all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, "la pianificazione delle nostre missioni all’estero per l’anno in corso apre alla possibilità di ulteriori iniziative, laddove presumiamo sarà necessario sul piano internazionale e della tutela dei nostri interessi strategici”. Parlando durante un’audizione in Senato sulle linee programmatiche del suo mandato, Cavo Dragone ha aggiunto: “Sempre nell’ambito della politica delle alleanze, al di là dei legami atlantici ed europei che rappresentano il nostro perimetro di appartenenza e riferimento politico e valoriale, abbiamo avviato una revisione del concetto di politica militare e di cooperazione, da sviluppare secondo un approccio più dinamico, più aperto e più propositivo”. (Res)