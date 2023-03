Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa slovacco annuncia invio di quattro caccia MiG-29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Slovacchia ha inviato all'Ucraina quattro caccia MiG-29. Lo ha annunciato il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, sulla propria pagina Facebook. "I primi quattro caccia MiG-29 sono stati trasferiti in sicurezza alle Forze armate ucraine e hanno già lasciato il territorio della Repubblica slovacca", ha scritto il ministro. "Il resto dei caccia sarà consegnato all'Ucraina nelle prossime settimane, ma per motivi operativi non forniremo ulteriori informazioni in anticipo", ha aggiunto Nagy. (Kiu)