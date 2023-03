Speciale difesa: Ucraina, Tajani, Ue lavora a nuove sanzioni contro Russia, anche per deportazione bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Unione europea lavora a nuove sanzioni contro la Russia, anche per colpire i responsabili della deportazione di bambini ucraini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, di fronte alle Commissioni riunite Esteri di Senato e Camera, in audizione sugli esiti dell'ultimo Consiglio Esteri dell'Unione europea. Alla riunione di Bruxelles ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha chiesto di aumentare la pressione sanzionatoria contro Mosca e di prestare attenzione ai modi che la Russia usa per aggirare le misure punitive esistenti, come ha sottolineato Tajani. "Insieme ai ministri della Difesa è stata approvato il percorso per la fornitura di munizioni, ha ricordato il ministro. I capi della diplomazia Ue hanno espresso soddisfazione per il proseguimento dell'iniziativa per permettere l'export di grano ucraino dai porti del Mar Nero. "Sul tema della sicurezza alimentare mondiale resta centrale il coinvolgimento" dei Paesi in Africa, Asia e Sud America, ha rilevato. Tajani ha poi ricordato il lavoro del governo italiano per organizzare il 26 aprile la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.