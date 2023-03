Kenya: si rovescia barca sul lago Vittoria, tre dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, tra cui due agenti di polizia, sono scomparse dopo che una barca si è capovolta nel lago Vittoria, in territorio keniota. Lo riferiscono i media locali, precisando che la terza persona dispersa insieme agli agenti era un funzionario dell'Agenzia delle Entrate del Kenya, e che le persone coinvolte facevano parte di una squadra di otto agenti impegnati in un'operazione congiunta nel lago. Secondo fonti di polizia, la barca si è capovolta intorno a mezzanotte a circa 200 metri dalla spiaggia di Mugabo, nel Kenya occidentale. Cinque persone sono state tratte in salvo e sono state avviate le operazioni di soccorso per rintracciare i dispersi e le armi da fuoco e munizioni di cui erano in possesso. (Res)