Cultura: Sangiuliano, “Giornate Fai” occasione imperdibile per vivere patrimonio nascosto

- Le Giornate del Fai di primavera, “sono un’occasione imperdibile per riscoprire e vivere una parte di quell’immenso patrimonio culturale e paesaggistico che, spesso, non è visitabile o è poco conosciuto”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla vigilia delle Giornate del Fai di primavera. “Sabato 25 e domenica 26 marzo – ha sottolineato il ministro della Cultura – gli italiani sono invitati a cogliere quest’opportunità che, grazie all’impegno di migliaia di volontari del Fai, di studenti, delle istituzioni, delle associazioni, degli enti pubblici e dei singoli privati coinvolti, permette di accedere a oltre 750 luoghi di 400 città: una parte importante di quel grande museo diffuso che è l’Italia”. “Un momento prezioso – ha aggiunto Sangiuliano – in cui la cultura unisce la nazione in un percorso di conoscenza e presa di coscienza indispensabile”. (Rin)