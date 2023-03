Regno Unito-Albania: premier Rama, reti criminali sfruttano i sogni dei nostri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema non sono tutti gli albanesi che arrivano nel Regno Unito, ma quelli i cui sogni vengono sfruttati dai criminali. Lo ha affermato oggi il premier dell’Albania, Edi Rama, durante una conversazione presso il centro di studi britannico Royal Institute of International Affairs, come riportato dall’emittente televisiva di Tirana “Top Channel”. “I criminali albanesi non hanno portato il crimine, non hanno portato la droga, ma qui hanno trovato il mercato", ha detto Rama. Il premier dell’Albania ha spiegato di non avere “alcun problema” con la chiusura delle frontiere britanniche, ma ha precisato che occorre “costruire un gateway comune per contrastare le reti criminali”.(Alt)