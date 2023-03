Sanità: al San Gerardo di Monza il 3D entra nelle sale operatorie della chirurgia toracica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo dispositivo che consente la visione intraoperatoria in 3D negli interventi endoscopici mininvasivi. Nell’ambito dell’innovazione tecnologica, tra i principali obiettivi strategici della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, la Struttura complessa di chirurgia toracica è stata dotata del dispositivo 3D che consentirà agli operatori di poter eseguire in ancor maggiore sicurezza interventi di resezione polmonare mininvasiva. Ma soprattutto consentirà nel rispetto dell’ultima frontiera circa il rinnovamento delle indicazioni alla chirurgia oncologica consolidate a livello internazionale, l’esecuzione di resezioni polmonari cosiddette “a risparmio”, che potranno così anche allargare il campo di cura chirurgica a situazioni “limite” valutate nell’accurato e personalizzato approccio al paziente affetto da neoplasia polmonare, che solo poco tempo fa avrebbero portato i soggetti con problemi respiratori legati a malattie polmonari associate all’esclusione dalla chirurgia, ancora oggi vera ed unica prospettiva di cura oltre alla sempre necessaria diagnosi precoce. Già da anni al San Gerardo gli interventi di resezione polmonare mininvasiva vengono eseguiti con tecnica endoscopica monoportale, cioè con un’unica incisione di 3-4 cm. Oggi l’introduzione del 3D. (segue) (Com)