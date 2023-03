Spagna: ministra Difesa, non abbiamo prove di possibile spionaggio cinese tramite TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha affermato di non avere "prove" di un possibile spionaggio cinese attraverso il social network Tiktok, come hanno avvertito alcune istituzioni europee come la Commissione e il Consiglio dell'Ue. "Nel mondo in cui viviamo, le reti generano finestre che possono consentire un maggiore accesso ai nostri dati, ma certamente non abbiamo prove che questo sia il caso", ha detto Robles in alcune dichiarazioni ad "Antena 3". (Spm)