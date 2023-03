Sardegna: mancato stanziamento per Associazione allevatori, a rischio 30 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme per la riduzione dello stanziamento regionale a favore dell' Associazione allevatori della Regione Sardegna è stato al centro dei lavori della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale. “Mancano all’appello 900mila euro – ha detto il presidente Luciano Useli Bacchitta – con il finanziamento ministeriale riusciamo a coprire i costi di circa 40 dipendenti. Altri 30 rimangono scoperti senza i soldi della Regione che ci assicurava il finanziamento per le attività del piano aggiuntivo di ricerca per il miglioramento della competitività della pecora di razza sarda”. Una riduzione del budget che secondo l’Assessorato non avrà invece nessuna conseguenza: “E’ stata decisa perché in questi anni l’associazione ha accumulato economie per circa 7,7 milioni di euro – ha detto il direttore generale Agostino Curreli – è solo un problema tecnico. C’è un’interlocuzione con il Ministero per consentire all’Aars di utilizzare le risorse statali anche per le attività del programma aggiuntivo”. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con l’assessore Valeria Satta che ha preso l’impegno a trovare una soluzione. (Rsc)