Fisco: Capone (Ugl), mobilitazione Cgil-Cisl-Uil su riforma è prematura

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- La mobilitazione generale di Cgil, Cisl e Uil contro la riforma fiscale “è prematura, fuori posto, rispetto all’obiettivo ambizioso del governo di modificare la legislazione fiscale”. Lo ha affermato il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, a margine dell’evento organizzato al Cnel per festeggiare i 73 anni del sindacato. Parlando della riforma fiscale del governo, il segretario ha aggiunto: “Se nel campo della medicina prevenire è meglio che curare, nel campo economico-sociale bisogna capire cosa succede. Abbiamo solo un annuncio fatto dal presidente Meloni durante l’ultimo incontro a Chigi. Meloni - ha chiarito - vuole un fisco più vicino alle esigenze dei cittadini e del Paese” ma fare “una mobilitazione prima di avere un indirizzo preciso mi pare azzardato”. Infatti “non abbiamo dettagli, solo una direzione da seguire e degli obiettivi ma non i dettagli degli interventi. Dunque - ha ribadito - mobilitarsi in maniera preventiva non mi sembra giusto”. "Noi - ha poi concluso - abbiamo espresso parere positivo sul metodo e ora aspettiamo di entrare nel merito dei provvedimenti” ma comunque “saremo pronti a mobilitarci se il governo proporrà cose non nella direzione della giustizia sociale, di un lavoro più dinamico, e delle riforme previdenziali”. Di certo “il confronto è fondamentale se passa dal rito a fatti concreti”. (Rin)