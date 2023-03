Perù: il governo si prepara all'emergenza El Nino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha lanciato l’allerta sul fenomeno meteorologico El Nino. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa, Jorge Chavez, al termine di un Consiglio dei ministri con la presidente Dina Boluarte, l’esecutivo ha predisposto un aumento delle scorte di aiuti umanitari, generi alimentari e non alimentari. “Le Forze Armate aumenteranno il numero delle truppe per essere in grado di aiutare attraverso le unità di intervento rapido in caso di calamità”, ha detto il ministro. Previsto anche il trasferimento di attrezzature di ingegneria meccanica dalla zona sud alla zona nord. Secondo le previsioni del governo le piogge in Perù tra aprile e giugno potrebbero raggiungere livelli superiori al normale.(Brb)