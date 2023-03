Ucraina: Centinaio (Lega), cerchiamo la pace, non le nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Lega "è di cercare la pace in Ucraina e credo che questa sia anche la posizione dei cittadini italiani, mentre nel dibattito pubblico siano in pochi a parlarne. Nella nostra testa non c'è mai stata l'idea di mettere sullo stesso piano la questione interna delle nomine con quella internazionale della guerra. Le scaramucce nazionali non possono sminuire l'importanza del posizionamento dell'Italia in Europa e nella Nato". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega), nel corso della trasmissione televisiva 'Omnibus'. (Rin)