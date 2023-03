Reddito cittadinanza: Capone (Ugl), ha fallito su politiche attive lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di cittadinanza “così come pensato ha avuto una funzione socialmente importante, specie negli anni della pandemia. Ha però fallito negli obiettivi delle politiche attive e sotto quella formulazione non può più esistere”. A dirlo è stato il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, a margine dell’evento organizzato al Cnel per festeggiare i 73 anni del sindacato. (Rin)