Ugl: 73 anni del sindacato, Capone "vogliamo avere visione sul futuro"

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- “Crediamo che le nuove sfide che il mondo ci pone davanti, come il cambiamento che stiamo vivendo e che non stiamo governando, ci impongano di avere una visione sul futuro. Vogliamo riflettere e conoscere la visione di esperti sul mondo di domani, in termini economici sociali e del lavoro, su cui costruire la nostra azione”. Lo ha rimarcato il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, presentando le celebrazioni organizzate al Cnel per festeggiare i 73 anni del sindacato, fondato a Napoli. “Chi spera oggi, come alcuni grandi sindacati, di risolvere i problemi con vecchie ricette - ha chiarito - non darà risposte ai lavoratori di domani, ai nostri figli, e a tutte le contraddizioni sociali che abbiamo davanti”. (Rin)