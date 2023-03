Ugl: Capone, mi candido per un altro mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- “Ho intenzione di candidarmi per un altro mandato e affrontare, così, i numerosi dossier ancora aperti”. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, a margine delle celebrazioni organizzate al Cnel per festeggiare i 73 anni del sindacato. “Dobbiamo dare continuità al percorso intrapreso. È il momento - ha aggiunto - di riaprire il tavolo della contrattazione per rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e rivedere l’attuale paradigma su cui si fondano le relazioni industriali verso un nuovo modello basato sulla partecipazione dei lavoratori come prevede l’art. 46 della Costituzione”. (Rin)