Campidoglio: De Santis (LcR), assessore Personale Roma ritiri blocco comandi e mobilità

- "Oggi pomeriggio, in occasione della seduta della Commissione Roma Capitale, chiederò all'assessore al Personale di ritirare subito la memoria di giunta che dispone il blocco totale di comandi e mobilità verso altri enti". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della lista civica Raggi Antonio De Santis. "Una misura profondamente ingiusta e, soprattutto, adottata in totale spregio alla normativa vigente e ai Regolamenti di Roma Capitale. Il Campidoglio non può in alcun modo riversare sui dipendenti capitolini le proprie responsabilità che constano in un anno e mezzo di totale inerzia in materia di Personale e in politiche assunzionali del tutto inefficienti a garantire un numero di ingressi idoneo a colmare il palese sottoganico - aggiunge De Santis -. Il problema della carenza di personale non si risolve bloccando sogni, speranze e aspirazioni di chi, legittimamente, intende servirsi di uno strumento previsto dalla legge, ma attraverso un'adeguata ed efficace programmazione che assicuri alla macchina amministrativa capitolina le risorse di cui necessita e ai dipendenti la giusta valorizzazione finalizzata a convincerli di restare. Ai sindacati chiedo di unirsi in quella che, a tutti gli effetti, si può definire una vera e propria battaglia di civiltà giuridica". (Com)