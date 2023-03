Fosse Ardeatine: Gualtieri, non abbassare guardia, troppe espressioni di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine "è una cerimonia molto toccante per uno degli eccidi più tragici della nostra storia, in cui tutta la drammatica violenza del nazi fascismo si è scatenata contro persone e cittadini, di cui abbiamo visto volti e nomi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia per il 79esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Noi abbiamo il dovere della memoria, di coltivarla, di praticarla di onorare i caduti di questa tragica pagina della Resistenza e onorare i principi democratici e anti fascisti della nostra Costituzione. Oggi la presenza del capo dello Stato ha dato un grandissimo rilievo e noi come amministrazione siamo impegnati nella cura di questo luogo e in una politica attiva della Memoria", ha aggiunto. (segue) (Rer)