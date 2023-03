Fosse Ardeatine: Gualtieri, non abbassare guardia, troppe espressioni di antisemitismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bisogna abbassare la guardia - ha proseguito Gualtieri - ci sono espressioni inaccettabili di razzismo e antisemitismo che affiorano purtroppo in troppi luoghi e noi non dobbiamo avere nessuna tolleranza verso questi fenomeni, vanno repressi, e al tempo stesso va costruita una capacità di educare ai valori e ai principi della nostra Costituzione e alle pagine della nostra storia. Per questo riprendiamo con i Viaggi della memoria e in questo ci impegniamo con la nostra politica culturale della memoria nelle scuole, insieme alla nostra comunità educante, perché non si dimentichi quello che è successo e quindi, forti anche della nostra conoscenza storica, si possano contrastare tutti i fenomeni di antisemitismo, di razzismo, di rievocazione del nazifascismo e di pagine indelebili della nostra storia, non è goliardia e non bisogna mai avere atteggiamenti di sottovalutazione verso questi fenomeni", ha concluso il sindaco di Roma. (Rer)